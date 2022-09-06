أكثر 10 وظائف مطلوبة للعمل عن بُعد في عام 2022

حددت FlexJobs الوظائف الأكثر طلبًا للعمل من أي مكان «العمل عن بُعد» التي تطلبها الشركات من خلال تحليل قاعدة بياناتها للوظائف التي يمكن العمل بها من أي مكان دون التقييد بمكان محدد للعمل، بحسبما ذكره موقع cnbc.

%95 من الوظائف عن بُعد لها متطلبات جغرافية

تفشل معظم سياسات العمل عن بُعد في توفير المرونة الحقيقية، حيث نحو 95% من الوظائف عن بُعد لها متطلبات جغرافية، سواء كانت منطقة أو بلدًا أو ولاية أو مدينة معينة، وفقًا لـ FlexJobs.

يعمل الموظفون عن بُعد بنسبة 100%

يقول توني فرانا، المدرب المهني في FlexJobs، في وظيفة العمل من أي مكان، يعمل الموظفون عن بُعد بنسبة 100%، ومستقلون عن الموقع، وفي كثير من الحالات يكونون أيضًا مستقلين عن منطقة زمنية محددة.

فيما يلي أكثر 10 وظائف مطلوبة للعمل من أي مكان تستأجرها:

1- مصمم

2 - كاتب

3 - مدير الإنتاج

4 - مساعد تنفيذي

5 - مدير وسائل الاعلام الاجتماعية

6 - مدير تسويق

7 - مصمم جرافيك

8 - مصمم UX

9 - مطور وورد

10 - مهندس برمجيات أول

فوائد العمل عن بعد

يقول فرانا إن فوائد العمل من أي مكان، بخلاف حرية العيش والعمل من أجزاء مختلفة من العالم، يمكن أن تشمل زيادة الإنتاجية والمشاركة، وتأثيرًا بيئيًا أكثر إيجابية و«المرونة المهنية القصوى».

عدد الأشخاص الذين يختارون العيش والعمل في الخارج آخذ في الازدياد، في استطلاع حديث لـ Lonely Planet شمل أكثر من 1400 مشارك من ست بلدان (بما في ذلك الولايات المتحدة والمكسيك) ، حدد 54% من العمال أنفسهم بأنهم «يعملون من أي مكان»، نوع جديد من الرحالة الرقميين الذين يقسمون وقتهم بين العمل عن بعد والسفر.