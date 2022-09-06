الدولار مستقر في البنوك المصرية.. ويواصل صعوده عالميا

استقر مؤشر الدولار بالقرب من 109.5 نقطة، اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجع من أعلى مستوى في عقدين من 110.3 الذي وصل إليه في الجلسة السابقة، حيث جنى المتداولون بعض الأرباح وانتظروا خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من الدلائل على مسار رفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي.

يصدر البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع، إذ من المتوقع أن يقدم زيادة كبيرة بمقدار 75 نقطة أساس لمكافحة التضخم على الرغم من الضغط من أزمة الطاقة المتفاقمة.

زيادة سعر الفائدة الأمريكية في سبتمبر

لا يزال الدولار قويًا حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيعطي الأولوية لمكافحة التضخم على مخاوف النمو والركود، مع تسعير الأسواق حاليًا لزيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر.

تدفع المخاوف المتصاعدة من الركود في منطقة اليورو وغيرها من المناطق خارج الولايات المتحدة تدفقات الملاذ الآمن إلى الدولار.

توقعات بارتفاع الدولار الأمريكي

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 110.72 بنهاية هذا الربع (يوليو - سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، على أن يتم التداول عند 114.34 نقطة في غضون 12 شهرًا.

يقيس مؤشر الدولار الأمريكي أو DXY أداء الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والفرنك السويسري.

محليًا، حافظ سعر الدولار أمام الجنيه على استقراره اليوم الثلاثاء، حيث سجل 19.26 جنيه للبيع في أغلب بنوك القطاع الخاص، في حين احتفظ كل من بنكي الأهلي المصري ومصر بأقل سعر للدولار أمام الجنيه في مصر عند 19.24 جنيه للبيع.