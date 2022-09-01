الدولار يقترب من أعلى مستوياته عالميا في 20 عاما.. واستقرار أسعاره محليا

ارتفع مؤشر الدولار فوق 109 اليوم الخميس، بعد أن واجه اضطرابات في الجلسات الأخيرة، مرتفعا مرة أخرى نحو أعلى مستوياته في 20 عامًا، حيث بدا مجلس الاحتياطي الفيدرالي عازمًا على إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول حتى يتراجع التضخم.

رفع سعر الفائدة 4% بحلول 2023

وقالت لوريتا ميستر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، أمس الأربعاء، إنّه يجب نقل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى حد ما فوق 4% بحلول أوائل العام المقبل، والبقاء عند هذا المستوى من أجل خفض التضخم المرتفع بشكل كبير.

لا تخفيضات في سعر الفائدة

وأضافت أنّها لا تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة 2023، في وقت تستعد فيه الأسواق حاليًا لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على التوالي في سبتمبر، حيث يتطلع المستثمرون إلى تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة لقياس قوة سوق العمل.

تفاؤل بوظائف جديدة في الاقتصاد الأمريكي

من المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية، أنّ الاقتصاد الأمريكي أضاف 300000 وظيفة في أغسطس، بحسب توقعات بنوك الاستثمار.

توقعات بارتفاع الدولار عالميا

وتاريخيا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، وسط توقعات بأن يتداول عند 109.98 نقطة بنهاية هذا الربع (يوليو – سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم التداول عند 113.58 نقطة في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

ومحليا، حافظ الدولار الأمريكي على استقراره لليوم الثاني على التوالي في البنوك المصرية، مسجلا أعلى سعر للبيع عند 19.26 جنيه في «مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك مصر إيران، المصرف المتحد، بنك الأسكندرية، بنك فيصل الإسلامي، البنك التجاري الدولي، البنك المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، وبنك قطر الوطني»، بينما كان أقل سعر لبيع الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري عند مستوى 19.24 جنيه.