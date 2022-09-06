استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك.. والأرخص في «الأهلي» و«مصر»

حافظت العملة الأمريكية على قيمتها أمام الجنيه المصري، حيث واصل سعر الدولار استقرار اليوم في البنوك المصرية، وسجل سعر البيع في بنوك القطاع الخاص 19.26 جنيه، ويقل السعر في البنكين الحكوميين، مصر والأهلي المصري لحدود 19.24 جنيه.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في كل من: مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك مصر إيران للتنمية، البنك المصري لتنمية الصادرات 19.26 جنيه للبيع، و19.23 جنيه للشراء، بينما كان السعر في المصرف المتحد والبنك العقاري المصري العربي، والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي المتحد 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك فيصل

جاء سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول، بنك قطر الوطني 19.19 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع، بينما كان السعر في بنكي الأهلي ومصر للشراء 19.18 جنيه وللبيع 19.24 جنيه، في حين بلغ سعر شراء الدولار في كل من بنك فيصل الإسلامي (19.18 جنيه)، البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك البركة وبنك بلوم وبنك قناة السويس وبنك المشرق وبنك الكويت الوطني 19.16 جنيه للشراء و19.26 للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك أبو ظبي

وبلغ سعر الشراء في بنك التنمية الصناعية، بنك أبوظبي التجاري، بنك الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، وبنك HSBC سعر 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء في البنك المركزي المصري 19.17 جنيه، وبلغ سعر البيع 19.28 جنيه.

واستقر مؤشر الدولار قرب 109.5 نقطة، اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجع من أعلى مستوى في عقدين من 110.3 الذي وصل إليه في الجلسة السابقة.