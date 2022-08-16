«النقل» توقّع وثيقة الشروط الأساسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع وثيقة الشروط الأساسية الخاصة بإدارة وتشغيل الخطوط الثلاثة لشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم، بين الهيئة القومية للأنفاق، واتحاد شركتي السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان، والسويدي إليكتريك، ‏تمهيدا للتعاقد النهائي معها لإدارة وتشغيل الشبكة لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة 15 سنة أخرى، وبإجمالي فترة تعاقد 30 سنة.

ووقّع من الجانب المصري، اللواء شريف حسن ليل، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب تحالف السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان والسويدي الكتريك، نيكو واربانوف الرئيس التنفيذي لدويتشه بان للعمليات الدولية، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة السويدي إليكتريك.

التعاون مع القطاع الخاص

وأكد وزير النقل أنّ التوقيع يأتي في إطار الخطة التي تنتهجها الدولة لتعظيم التعاون مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية في مجال الإدارة والتشغيل لمشروعات النقل الحديثة، لافتا الى أنّ الاتفاق يشمل نقل الخبرات والقيام بأعمال التأهيل والتدريب للمهندسين والفنيين المصريين حيث تمثل نسبة الموارد البشرية المصرية بالشركة 90% من إجمالي العاملين، ما يعد أهم عوامل منظومة الشراكة بين الجانبين.

تشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع

وأضاف أنّ التعاقد مع الشركة الألمانية لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، خطوة مهمة في هذا المجال، نظرا لأن دويتشة بان من الشركات الرائدة في العالم في مجال تشغيل وصيانة السكك الحديدية، تتولى تشغيل خطوط سكك حديد ألمانيا بإجمالي أطوال (34 ألف كم)، وتشغيل عدد كبير من خطوط السكك الحديدية في العديد من دول العالم «أمريكا - المملكة المتحدة – الدنمارك - هولندا – بولندا – كندا – أرجواي – الهند – الإمارات»، كما سيتم تشغيل الشبكة بخطوطها الثلاثة من خلال مشغل واحد ‏بنظام المشاركة في الإيرادات.

ولفت إلى أنّ شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان، ستتولى إنشاء شركة تحت مسمى دويتشة بان مصر بالشراكة مع شركة السويدي إليكتريك، ستتولى إدارة وتشغيل الشبكة.

يذكر أنّ أطوال شبكة القطار الكهربائي السريع (ركاب & بضائع) تبلغ 2000 كم حيث يبلغ طول الخط الاول (العين السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) 660 كم والثاني (الفيوم – بني سويف - أسوان - أبوسمبل) 1100 كم والثالث (قنا - الغردقة - سفاجا) 225 كم، ويأتي تنفيذها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء مشروعات الجر الكهربائي الأخضر صديق البيئة وهذه المنظومة التي ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنّها تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.