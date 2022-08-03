10 معلومات عن القطار الكهربائي السريع قبل تدشين الخط الأول في نوفمبر المقبل

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن مشروع القطار الكهربائي السريع، ملحمة عظيمة تنفذها كبريات الشركات المصرية، مشيرا إلى أن المشروع يعد من أهم وسائل المواصلات الحديثة التي يجري تنفيذها في مصر، موضحا أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة كورونا يجري تنفيذها، حفاظا على العاملين والفنيين والمهندسين.

تدشين أول خطوط القطار الكهربائي السريع 7 نوفمبر المقبل

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الرئيس السيسي، وجه بتدشين الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع «العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم» في 7 نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن المشروع سوف يغطي أنحاء الجمهورية، إذ يسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما يخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.

معلومات عن القطار الكهربائي السريع قبل تدشين أول خطوطه في نوفمبر

1- تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع على مرحلتين.

2- المرحلة الأولى تشمل 5 خطوط بأطوال 1975 كم وبتكلفة إجمالية 22.7 مليار دولار.

3- المرحلة الثانية تشمل خطين بأطوال 670 كم وتكلفتها 8.2 مليار دولار.

4- منظومة شبكة القطار الكهربائي السريع تضم 7 خطوط جديدة.

5- تكلفة شبكة القطارات الكهربائية السريعة بالكامل تصل إلى 23 مليار دولار تقريبا.

6- منظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجديدة تمتد بأطوال 2000 كم.

7- سرعة القطار الكهربائي السريع 250 كم/س.

8- تدشين أول خطوط القطار الكهربائي السريع يوم 7 نوفمبر المقبل «العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم».

9- الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع «العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم»، يبلغ طوله 660 كم.

10- الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع يشمل 22 محطة.

إجراءات صارمة ضد كورونا

وتواصل وزارة النقل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير جميع مناطق المشروع، وتعقيم المعدات المستخدمة في المشروع، وألزام جميع العاملين والمهندسين والفنيين بارتداء الكمامات الطبية، للحد من كورونا، وللحفاظ على أعمال تنفيذ المشروع.