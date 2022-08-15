مصرع وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث على «صحراوي» البحيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ولودر على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون والمصابين إلى ذات المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

بلاغ بحادث على صحراوي البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى جثث 3 أشخاص و3 آخرين من أسرة واحدة مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ولودر على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 20، وجرى حفظ الجثث تحت تصرف النيابة العامة وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين مصرع «يزن محمد أحمد»، 4 سنوات، و«أمينة محمد شاهين»، 65 سنة، و«جويرية محمد شاهين»، 6 سنوات، جميعهم مقيمون الجيزة، وتم نقلهم لمشرحة مستشفى وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم.

تحديد هوية المصابين

فيما أصيب كلا من «هيا محمد أحمد»، 12 سنة، طالبة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«دينا عادل طه»، 33 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن، و«محمد علي شاهين»، 40 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون بالجيزة.

وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وتم رفع حطام السيارة وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.