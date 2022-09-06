الجامعة المصرية الروسية تعلن عن منحة دراسية للعام الجديد.. اعرف الشروط

كشفت الجامعة المصرية الروسية، عن تفاصيل المنحة الدراسية المقدمة لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، مشيرة إلى عدة شروط للحصول عليها وآليات الاستمرار فيها والفئات المستحقة للحصول على المنحة، وهو ما ترصده «الوطن» في التقرير التالي:

شروط الحصول على منحة الجامعة المصرية الروسية

حددت الجامعة المصرية الروسية في منشور رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، شروط الحصول على المنحة الدراسية وهي يجب أن يكون الطالب من أبوين مصريين والحد الأدنى لتقدم الطلبات 365 درجة لكلية طب الفم والأسنان و361 درجة لكلية الصيدلة و332 درجة لكلية الذكاء الاصطناعي و266.5 درجة لكلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال.

وأكدت الجامعة، ألا يكون الطالب قد تقدم للالتحاق بأي كلية بالجامعات الخاصة والأهلية، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة المصرية فقط في العام الدراسي 2022، وخريج مدارس حكومية مصرية.

مواعيد تقديم الطلبات

تقدم الطلبات للحصول على المنحة بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022 حتى الثلاثاء 13 سبتمبر.

الأوراق المطلوبة

حددت الجامعة الأوراق المطلوبة وهي صورة شهادة الثانوية العامة وصورة شهادة الميلاد وصورة البطاقة للوالدين أو العائل وصورة مفردات المرتب للوالد والوالدة إن وجد وصورة بحث اجتماعي من وزارة التضامن الاجتماعي وإفادة بعدم وجود حيازة زراعية حيث يتم الاطلاع على أصول الأوراق.

الفئات المستهدفة من المنحة

وذكرت الجامعة، أن الفئات المستهدفة من المنحة هي الأسر ذات الظروف الاجتماعية الخاصة، وفي جميع الأحوال تكون الأفضيلة في الاختيار من المتقدمين طبقًا للمجموع الأعلى، ثم متوسط دخل الفرد طبقًا للبحث الاجتماعي المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي.

شروط الاستمرار في المنحة

-ألا يقل التقدير التراكمي للطالب عن 2.7.

-في حالة رسوب الطالب في مادة واحدة فقط ولأول مرة يستمر الطالب في المنحة بشرط ألا يقل التقدير التراكمي للطالب عن 2.7.

-في حالة إلغاء المنحة للطالب فإنه يحصل على خصم 10% من مصروفات الترم التالي لمرة واحدة فقط ثم يتم دفع المصروفات كاملة في حالة عدم وصول التقدير التراكمي إلى 2.7.

-يستحق الطالب المنحة مرة أخرى بعد رجوع تقديره التراكمي إلى 2.7، بشرط ألا يقل عدد الساعات المسجلة عن عدد الساعات الأساسية للفصل الدراسي طبقًا للائحة مع عدم الرسوب في أي مادة في ذلك الفصل الدراسي.