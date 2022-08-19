تنسيق الجامعة المصرية الروسية 2023.. اعرف الحدود الدنيا للكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق الجامعة المصرية الروسية 2023، ضمن الجامعات الخاصة والأهلية التي تمثل رافدًا مهمًا من روافد منظومة التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، فما هي الحدود الدنيا للتنسيق وضوابط التحويل إلى كليات الجامعة؟.. وهو ما تجيب عنه «الوطن» في السطور التالية.

الحدود الدنيا لتنسيق الجامعة المصرية الروسية 2023

تقدم «الوطن» في السطور التالية تنسيق الجامعة المصرية الروسية 2023 للعام الدراسي الجديد بحسب ما أعلنت عنه الوزارة في بيان سابق لها:

-كلية طب الفم والأسنان 80%.

-كلية الصيدلة 74%.

-كلية الهندسة 68%.

-كلية الذكاء الاصطناعي 62%.

-كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال 55%.

شروط التحويل إلى كليات الجامعة المصرية الروسية 2023

-تحقيق الحد الأدنى المسموح به للتقديم طبقاً لتاريخ الحصول على الشهادة ونوع المؤهل الدراسي.

-سداد مبلغ 1500 جنيه قيمة استمارة تسجيل وطلب الالتحاق بعد الحصول على إذن دفع من شؤون الطلاب والدفع في أي فرع من فروع البنوك ولا يتم استرداد هذا المبلغ في جميع الأحوال.

-يلزم سرعة استكمال الأوراق المطلوبة ودفع مصروفات الكلية فور إعلان نتيجة القبول بحد أقصى 5 أيام عمل وإلا يعتبر الترشح لاغياً ولا يحق للمتقدم المطالبة باسترداد قيمة طلب الالتحاق.

-تقوم لجنة المقاصات بالجامعات بعمل مقترح مقاصة تحدد المقررات التي نجح فيها المتقدم وتعتبر مكافئة لمقررات الجدامعة لعرضها على لجنة المقاصات بالوزارة للموافقة على اعتماد المتقدم من جدراستها بالجامعة من عدمه.

الأوراق المطلوبة للتحويل إلى الجامعة

-أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

-أصل بيان تقديرات موثق بختم الجامعة.

-أصل المحتوى العلمي بالمواد التي درسها الطالب من الجهة المحول منها.

-أصل شهادة الميلاد موضح بها الرقم الثلاثي للطالب.

-خطاب سحب أو بيان حالة من الكلية أو المعهد المحول منها في حالة القبول.

-نموذج 2 جند وبطاقة 6 جند للطلاب الذكور.

-7 صور شخصية حديثة.

-بالنسبة للطلاب المحولين من جامعات خارج مصر يتم إضافة الأوراق التالية مع الأوراق السابقة مع التأكد من توثيقها من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة:

-أصل جواز السفر للاطلاع موضح عليه تأشيرات الدخول والخروج من وإلى الدولة التي درس بها الطالب.

-شهادة تحركات من وزارة الداخلية تثبت الفترة التي قضاها الطالب أثناء دراسته بالجامعة المحول منها.

-صورة من تصريح إقامة الطالب بالدولة التي بها الجامعة المحول منها.

-خطاب من المستشار الثقافي بالسفارة المصرية بالدولة المحول منها يفيد بأن الجامعة المحول منها الطالب من الجامعات المعترف بها في جمهورية مصر العربية.