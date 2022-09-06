سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 في البنوك المصرية

استقر سعر الجنية الإسترليني اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 في البنوك المصرية، في تعاملات الصباح داخل البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

وترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير، سعر الجنية الإسترليني اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 في البنوك المصرية في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني ضمن معاملات البنك الأهلي المصري 22.05 جنيه للشراء، و22.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر اليوم 22.09 جنيه للشراء، مقابل 22.36 جنيه للبيع، فيما سعر الجنية الإسترليني اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 بنك في الإسكندرية 22.04 جنيه للشراء، و22.31 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي «cib مصر» نحو 22.07 جنيه للشراء، مقابل 22.31 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك المصرف المتحد 22.17 جنيه للشراء، و22.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان اليوم 22.36 جنيه للشراء، مقابل 22.52 جنيه للبيع، مقابل 22.16 جنيه للشراء، مقابل 22.38 جنيه للبيع في بنك كريدى اجري كول.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني داخل البنك المركزي المصري في بداية تعاملات اليوم 22.033 جنيه للشراء، مقابل 22.12 جنيه للبيع.