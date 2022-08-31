سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء في ختام التعاملات الصباحية

شهدت أسعار العملات تغيرات طفيفة في البنوك المصرية في ختام اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، ويحرص قطاع عريض من المواطنين على متابعة العملات المختلفة، ومن بينها الجنيه الإسترليني.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك

وترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير، سعر الجنيه الإسترليني في ختام التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري اليوم الأربعاء 31 أغسطس، وفقًا للمواقع الخاصة بالبنوك، حيث جاءت كالتالي:

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني ضمن معاملات البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء، 22.27 جنيه للشراء، و22.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر اليوم، 22.31 جنيه للشراء مقابل 22.49 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية إلى 22.31 جنيه للشراء و22.52 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

يسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي «cib»، نحو 22.36 جنيه للشراء مقابل 22.52 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

سجل سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك المصرف المتحد 22.34 جنيه للشراء و22.52 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان اليوم 22.36 جنيه للشراء مقابل 22.52 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول 22.35 جنيه للشراء مقابل 22.64 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني داخل البنك المركزي المصري اليوم، نحو 22.25 جنيه للشراء مقابل 22.35 جنيه للبيع.