سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 في البنوك المصرية

يحرص كثيرون على متابعة تحركات سوق العملات مع بدء التعاملات في البنوك المصرية، اليوم الأحد، الموافق 4 سبتمبر 2022، ومنها الجنيه الإسترليني.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك

وترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير، سعر الجنيه الإسترليني في التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، اليوم الأحد، الموافق 4 سبتمبر 2022، وفقًا للمواقع الخاصة بالبنوك، وجاءت كما يلي:

- البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني ضمن معاملات البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 4 سبتمبر 22.05 جنيه للشراء، و22.29 جنيه للبيع.

- بنك مصر

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر اليوم 22.09 جنيه للشراء، مقابل 22.36 جنيه للبيع.

- بنك الإسكندرية

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية إلى 22.04 جنيه للشراء، و22.31 جنيه للبيع.

- البنك التجاري الدولي

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي «cib مصر» نحو 22.07 جنيه للشراء، مقابل 22.31 جنيه للبيع.

- المصرف المتحد

سجل سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك المصرف المتحد 22.17 جنيه للشراء، و22.38 جنيه للبيع.

- بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان اليوم 22.36 جنيه للشراء، مقابل 22.52 جنيه للبيع.

- كريدي أجريكول

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول 22.16 جنيه للشراء، مقابل 22.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني داخل البنك المركزي المصري في بداية تعاملات اليوم 22.17 جنيه للشراء، مقابل 22.26 جنيه للبيع.