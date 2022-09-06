الزمالك يختتم تدريباته اليوم قبل السفر لمواجهة الهلال في كأس لوسيل

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة في مقر القلعة البيضاء، قبل السفر إلى قطر غدا الأربعاء لمواجهة الهلال السعودي.

وقرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إعلان قائمته اليوم الثلاثاء، التي تغادر إلى قطر غدا الأربعاء، لمواجهة الهلال السعودي.

ويلتقي الزمالك بنظيره الهلال في السوبر المصري السعودي «كأس لوسيل»، الذي يُقام بملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الجمعة المقبل.

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