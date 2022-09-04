يبحث الكثيرون من عشّاق الساحرة المستديرة عن موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي والقنوات الناقلة، والذي يلعب على استاد لوسيل حتى يتمكن مشجعي القلعة البيضاء من تشجيع فريق الزمالك.

موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي والقنوات الناقلة

وفي هذا السياق، يستعرض موقع «الوطن» في التقرير التالي موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي والقنوات الناقلة، وذلك في إطار الموضوعات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم.

موعد مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بداية اللقاء بين فريقي الزمالك والهلال السعودي ضمن مباريات كأس سوبر لوسيل يوم الجمعة المقبلة الموافق 9 سبتمبر الجاري، على ملعب استاد لوسيل أكبر ملاعب القطرية، وتكون المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت أبو ظبي بالإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

وبحسب المعلن فإنّ مباراة الزمالك ضد الهلال السعودي، ضمن كأس سوبر لوسيل عبر شاشة قناة بي إن سبورتس، ويمكن ضبط ترددها عبر المعلومات الآتية:

التردد (ميجا هرتز) 12604

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

كانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث قد أعلنت، في شهر أغسطس الماضي، عن إقامة مباراة كأس سوبر لوسيل بين بطل الدوري المصري «الزمالك» والهلال بطل الدوري السعودي، يوم 9 سبتمبر.

وتوّج فريق نادي الزمالك بلقب الدوري المصر الممتاز للمرة الثانية على التوالي، وقد تصدر جدول الترتيب الدوري الممتاز برصيد 77 نقطة، بينما جاء في المركز الثاني برصيد 71 نقطة، وجاء النادي الأهلي برصيد 70 نقطة.