أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 7-9-2022 في الأسواق المصرية

تمد الفاكهة الجسم بالعديد من الفيتامينات التي يحتاجها مثل «أ وج ود» والبوتاسيوم والماغنسيوم، كما أنها تساعد في الحفاظ على مناعة الجسم والحفاظ على البشرة والشعر والاظافر.

وتنوعت الأصناف المتاحة، حيث اختلفت أسعار الفاكهة وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن» في الأسواق والموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجل سعر كيلو الرمان 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكمثري بين 12 و15 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو التفاح البلدي بين 12 و15 جنيهًا.

سجل سعر كيلو التفاح الأصفر والأحمر 30 جنيها.

بينما سجل سعر كيلو العنب 15 جنيهًا.

فيما سجل سعر المانجو اليوم بين 15 و50 جنيهًا باختلاف النوع.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر كيلو البلح الرملي بين 9 جنيهات و11 جنيها، وسجل سعر كيلو العنب البناتي الأصفر والأحمر بين 6 جنيهات و 7.5 جنيه، كما سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 4 و6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الكمثرى الخشابي بين 5 جنيهات و13 جنيهًا، أما الكمثرى الثلاجة اختلف سعرها بين 7 جنيهات و15 جنيها.

وسجل سعر كيلو التفاح المصري بين 6 و12 جنيها وتراوح سعر كيلو الكانتلوب بين 4 و7 جنيهات كما اختلف سعر كيلو الجوافة بين 5 و10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو المانجو السكري بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو المانجو الفص بين 20 و40 جنيهًا، واختلف سعر كيلو المانجو الصديقة بين 12 و18 جنيها، كما سجل سعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو المانجو الفونس بين 12 و18 جنيها.