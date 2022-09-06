رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة السواقي في الفيوم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، أعمال تطوير منطقة السواقي في محافظة الفيوم، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

تطوير منطقة السواقي

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح بشأن أعمال تطوير منطقة السواقي والقضاء على العشوائية والتشويش البصري والحركي، وإقامة عدد من المنشآت الخدمية والمتنزهات مع الحفاظ على الهوية البصرية.

وتضمن الشرح، أنّ التطوير يتضمن 8 محلات بمساحات (35 م٢2، 68م2 – 217 مترا مربعا)، ومنطقة قصر الثقافة، التي تضم عددا من المحلات بمساحات (32 مترا – 160 مترا مربعا، ومدرج ومسرح روماني للاحتفالات، وحمامات عامة رجالي - حريمي، نصب تذكاري لشهداء الوطن».

وتكلفت أعمال التطوير 65 مليون جنيه، تشمل تطوير وحوائط ساندة على بحر يوسف وتغيير بعض المرافق بالموقع.