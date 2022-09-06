إصابة 3 عمال سقطوا من مكان مرتفع بمحطة مياه في الإسماعيلية

أصيب 3 عمال بإصابات مختلفة، جراء سقوطهم من مكان مترفع، خلال إجراء صيانة في إحدى محطات المياه بمدخل مدينة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة بسقوط العمال الثلاثة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

وصول الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ3 سيارات إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس؛ لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية، إن المصابين هم إبراهيم أبو زيد عبدالحفيظ 34 عاما، مقيم في مدينة العاشر من رمضان، ومصاب بكسر في الضلوع، وكدمات شديدة في العمود الفقري والجسم، وأحمد جمال محمد 26 عاما، مقيم في العنوان نفسه، ومصاب بخلع في الكتف وكدمات، ونور يوسف علي 26 عاما، مقيم بالعاشر من رمضان.

مصادر طبية: حالة المصابين مستقرة

وقالت مصادر طبية في مستشفى جامعة قناة السويس، إنّ الحالة الطبية للمصابين مستقرة، وتجرى الفحوصات الطبية لهم.

وأضافت المصادر الطبية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المصابين من المتوقع خروجهم، خلال ساعات قليلة، فور الاطمئنان على عدم وجود أي نزيف داخلي لأي منهم جراء السقوط.

وأكدت المصادر أنّ المصابين وصلوا في حالة وعي كامل لكن الإصابات تنوعت ما بين كسور وكدمات مختلفة وتم التعامل معها.