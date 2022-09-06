السجن المؤبد لقاتل زوجته باستخدام «فأس» في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لأمين مخزن لاتهامه بقتل زوجته باستخدام فأس وسدد لها عدة ضربات برأسها ووجهها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

تفاصيل الحكم

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشاد عبدالرحمن ياسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، ومحمود محمد بربري، وأمانة سر رضا فتحي جاب الله.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11218 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1738 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم «محمد.ع.ف»، 36 عامًا، أمين مخزن، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، قتل المجني عليها «سهير.إ.س»، ربة منزل، بغير سبق إصرار أو ترصد بأن استل أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «فأس» وسدد لها عدة ضربات فى رأسها ووجهها فأحدث إصابتها المبينة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة: المتهم استخدم فأسًا

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «فأس» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وقُتلت ربة منزل إثر تعدي زوجها العامل عليها بالضرب بآلة حادة «فأس»، ما أدى إلى مقتلها في الحال، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما، وجرى التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق.