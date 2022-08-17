نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان 2022 بجامعة أسيوط.. حديثة الإنشاء

أعلنت، اليوم الأربعاء، وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على مستوى الجامعات المصرية الحكومية وبينها كلية طب الأسنان في جامعة أسيوط، وذلك وفقا للتوزيع الجغرافي بكل محافظة والتي أقرتها الوزارة للمرحلة الأولى للشعبة العلمية والبالغ عددهم حوالي 15752 ألف طالب وطالبة، علمي علوم، وكان مجموع الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان جامعة أسيوط بلغ 376 درجة.

أقسام كلية طب الأسنان جامعة أسيوط

تشتمل كلية طب أسنان جامعة أسيوط على 8 أقسام أساسية للطلاب الدارسين بها، وهم: «قسم بيولوجيا الفم والوجه والفكين، وقسم باثولوجيا الفم، وقسم المواد الحيوية لطب الأسنان، وقسم الاستعاضة الصناعية للفم والوجه والفكين، قسم أشعة الفم والوجه والفكين، وقسم الاستعاضة السنية المثبتة، وقسم العلاج التحفظي للأسنان، وقسم تقويم الأسنان، وقسم باثولوجيا».

كلية طب الأسنان حديثة الإنشاء بجامعة اسيوط

أنشئت كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط ضمن الكليات التي انشئت حديثا داخل الجامعة، منذ ما يقرب من 5 سنوات، وتعتبر من كليات القمة بسبب أهمية التخصص بالنسبة للكثير وبعد أن كانت الدراسة بالقاهرة والإسكندرية أصبحت أيضا في أسيوط، ما حقق رغبات كثير من الطلاب للالتحاق بها.

غلق الموقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غلق الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق في تمام السابعة من مساء أمس الثلاثاء 16 أغسطس الجاري، بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق تمهيدا لإعلان الحد الأدنى لدرجات القبول.