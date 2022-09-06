«جازبروم»: لن نستأنف ضخ الغاز لأوروبا إلا بعد إصلاح الأعطال

تواصل شركة الطاقة الروسية العملاقة «جازبروم»، إلقاء اللوم على شركة سيمنز لإغلاق خط الأنابيب الرئيسي لتوريد الغاز لأوروبا «نورد ستريم 1»، على الرغم من أن تسريبها ليس سببًا كافيًا لإيقاف ضخ الغاز.

وقال «فيتالي ماركيلوف»، نائب الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم، إن أكبر خط أنابيب روسي للغاز الطبيعي متجه إلى أوروبا لن يستأنف الضخ حتى تُصلح شركة «سيمنز إنرجي»، المعدات المعيبة وفقا لوكالة أنباء رويترز.

غاز بروم: خط أنابيب نورد ستريم 1 سيظل مغلقًا

وقالت شركة غازبروم يوم الجمعة إن خط أنابيب «نورد ستريم 1»، سيظل مغلقًا لأن التوربينات في «محطة ضاغط» تسرب زيت المحرك، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز بالجملة، وعندما سئل عن موعد ضخ الغاز مرة أخرى عبر «نورد ستريم1»، قال ماركيلوف: «يجب أن تسأل شركة سيمنز. عليهم إصلاح المعدات أولاً».

من جانبها قالت شركة سيمنز إنرجي، إن تسرب زيت المحرك في آخر توربين متبقي قيد التشغيل في محطة ضاغط بورتوفايا لا يضمن إبقاء خط الأنابيب مغلقًا.

سيمنز: لا يوجد سبب تقني لإيقاف تشغيل نورد ستريم 1

وقالت شركة سيمنز في بيان مكتوب: «لا يمكننا استيعاب هذا التمثيل الجديد بناءً على المعلومات المقدمة إلينا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لذلك وحتى إشعار آخر، فإن تقييمنا هو أن النتيجة التي تم إرسالها إلينا لا تمثل سببًا تقنيًا لإيقاف التشغيل، لأن مثل هذه التسريبات لا تؤثر عادة على تشغيل التوربينات ويمكن إغلاقها في الموقع».

وألقت روسيا باللوم على العقوبات الغربية التي فرضت تخفيض إمدادات الغاز الروسي لأوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا.