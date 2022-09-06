تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري.. اعرف الكليات المتاحة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري، لافتة إلى أنها نفس قواعد العام الماضي، وأنّ العديد من الكليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية، أبرزها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعات التكنولوجية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري

وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي، إنّ الكليات التي تقبل الطلاب في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري هي كالتالي:

- كلية التجارة «انتظام – انتساب موجه» في 22 محافظة وهي: «القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، طنطا، المنصورة، حلوان، الزقازيق، المنوفية، قناة السويس، جنوب الوادي، بني سويف، بنها، سوهاج، كفر الشيخ، دمنهور، دمياط، السويس، بورسعيد، أسوان، مدينة السادات، العريش».

- كلية التكنولوجيا والتنمية «شعبة علوم إدارية ومالية» بجامعة الزقازيق.

- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بجامعة بورسعيد.

- برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

- برنامج إدارة وتشغيل المطاعم «تعليم تبادلي» بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. المعاهد الفنية الصحية

وأضافت وزارة التعليم العالي، أنّ ضوابط القبول بالمعاهد الفنية الصحية للحاصلين علي الثانوية التجارية، وفقاً لقواعد القبول الجغرافي، «مدة الدراسة بها سنتان»، ومن الحاصلين علي الثانوية التجارية.

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى التخصصات المطلوبة بالتنسيق مع المعاهد الفنية للالتحاق بالمعاهد التابعة لوزارة الصحة «الإدارة – التسويق وسوق المال» وهي كالتالي:

- الفني الصحي بالإسكندرية.

- الفني الصحي بالزقازيق.

- الفني الصحي بالمنصورة.

- الفني الصحي بطنطا.

- الفني الصحي بالإسماعيلية

- الفني الصحي ببني سويف..

- الفني الصحي بسوهاج.

المؤهلات التي تقبل بالكليات والمعاهد

- الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية، نظام مطور شعب «الإدارة - الشئون القانونية – التسويق وسوق المال - تأمينات تجارية».

- الحاصلين علي دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج شعب «مهنة مساعد فني إداري، مهنة خدمات النقل الدولي، مهنة سكرتارية طبية، مهنة فني عمليات مخازن اللوجستيات».