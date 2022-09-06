تنسيق الدبلومات الفنية 2022 - 2023.. مفتوح لتسجيل اختبارات القدرات

يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2022- 2023، اليوم، بإجراء اختبارات القدرات، في عددٍ من الكليات لطلاب الدبلومات الفنية هذا العام، حيث تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية، ابتداء من أمس 5 سبتمر الجاري، لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية، لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالعام الجامعي المقبل في عدد من الكليات الحكومية، على أن يتاح تسجيل اختبار القدرات للطلاب إلى يوم الأربعاء 7 سبتمبر الجاري.

كليات تشترط اختبارات قدرات

وضمن ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022- 2023، تشترط عدد من الكليات اجتياز الطلاب لهذه الاختبارات، وهي كليات «الفنون التطبيقية ـ كليات الفنون الجميلة (عمارة - فنون)، كليات التمريض».

وأوضحت وزارة التعليم العالي، في بيان سابق، أنّ باب تسجيل إجراء اختبارات القدرات مفتوح حتى يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر، على أن تُعقد الاختبارات في الكليات المعنية حتى يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر الجاري.

ويسمح تنسيق الدبلومات الفنية 2022- 2023 لجميع طلاب المدارس والمعاهد الفنية الصناعية، خريجي 2022، التسجيل لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بهذه الكليات، بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي.

ويعد اجتياز اختبارات القدرات بهذه الكليات شرط أساسي لقبول الطلاب بها، فضلا عن المجموع الكلي، على أن يتم فتح تنسيق الدبلومات 2022 - 2023 في النصف الأول من سبتمبر الجاري، وعقب ظوهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من طلاب الثانوية العامو هذا العام.

تسجيل اختبارات القدرات

ويتم تنسيق الدبلومات الفنية 2022- 2023، وكذلك تسجيل اختبارات القدرات بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي:

1- رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

2- كود التنسيق والرقم السري للطالب.

3- ستظهر بيانات الطالب والمتمثلة في (رقم الجلوس - اسم الطالب)، ويقوم الطالب بالتأكد من صحة البيانات المُدونة على الموقع.

4- يظهر للطالب قائمة بمختلف اختبارات القدرات المُتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

5- يختار الطالب نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكنها.