القاهرة تطرح 16 قطعة أرض فضاء سكنية في المزاد العلني.. تفاصيل التقديم

أعلنت محافظة القاهرة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والإدارة العامة للشئون المالية «إدارة التعاقدات» بمحافظة القاهرة، عن البيع بالمزاد العلني لـ16 قطعة أرض فضاء متميزة سكني كاملة المرافق، على مساحات 37 ،192 متر مربع، و202.5 متر مربع، بالمجاورات الأولى والثامنة والعاشرة بمشروع المجتمع السكني الجديد غرب طريق الأوتوستراد بجوار مساكن أطلس بحلوان.

تفاصيل المزاد العلني على 16 قطعة أرض

أكدت محافظة القاهرة في إعلانها، أنه يتم البناء على كامل المساحة طبقا لاشتراطات البناء الجديدة المعمول بها بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، وتأمين دخول المزاد 300 ألف جنيه، على أن تعقد جلسة المزاد العلني الساعة 12 ظهر يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري، بمقر جهاز المشروعات المشتركة «حلوان - أطلس» المشروع الأمريكى.

كراسة الشروط

أشارت محافظة القاهرة، إلى أن كراسة الشروط بها كل تفاصيل المزاد، ويتم سحبها مقابل 299 جنيها، بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة، و5 جنيهات طابع الشهيد، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر الجاري، بمقر كل من من جهاز المشروعات المشتركة بنطاق حى حلوان، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة القاهرة، ويعتبر قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018، وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط مكمل لهذا الإعلان.