خدمة الكشك الإلكتروني تدخل أحياء القاهرة.. حياة أفضل مع التحول الرقمي

بدأت محافظة القاهرة التوسع في خدمة الكشك الإلكتروني في إطار التحول الرقمي من أجل خدمة أفضل للمواطنين خلال الفترة المقبلة حيث تم مد أحياء المعادي والنزهة وغيرهم بخدمة الكشك الإلكتروني.

يقدم الكشك خدمات للمواطنين دون التعامل مع موظفي الحي ويواصل العمل طوال أيام الأسبوع، مع إتاحة الفرصة بعد انتهاء أوقات العمل لتلقي طلبات وشكاوي المواطنين، وهو موجود في بعض الأحياء كخدمة تجريبية متطورة.

وقال اللواء يحيي الأدغم، رئيس حي النزهة بالقاهرة، لـ«الوطن» إن خدمة الكشك الإلكتروني دخلت حي النزهة مؤخرا، وتلك الخدمة متطورة وتعكس التطور الكبير في عمل الأحياء والعمل على تقديم جميع خدمات المحليات إلكترونيًا خلال الفترة المقبلة حيث تتيح للمواطنين خدمات متنوعة دون التعامل مع الموظفين.

مزايا الكشك الإلكتروني

- الشاشة عليها عرض تقديمي متكامل لجميع الخدمات المقدمة بالمستندات والرسوم.

- يمكن للمواطن الدخول على الخدمة بنفسه ويعرف ما الرسوم المطلوبة للحصول على الخدمة ومستنداتها عن طريق الضغط على زر الخدمة.

- يتيح الكشك الإلكتروني استطلاع رأي إلكتروني يملؤه المواطن بنفسه إلكترونيا وبعد تقديم الخدمة يقيم بها تجربته بالتعامل مع المركز التكنولوجي.

- تحديث العرض التقديمي ليشمل جميع الخدمات المضافة حديثا مثل خدمات المباني باشتراطات البناء الجديدة.

خدمة إدخال المرافق

- إتاحة خدمة المطابقة لإدخال المرافق للمباني.

- خدمة الرفع المساحي للوحدة للتسجيل بالشهر العقاري.

- خدمة مراجعة مركز معلومات الشبكات والمرافق لنماذج التصالح لاستخراج نموذج 10.

- تعرض الشاشة الإلكترونية جميع القنوات الإلكترونية والخدمات للحي بتقنية QR-CODE

- يمكن للمواطن الاحتفاظ بالكود على موبايله للاستعلام وقتما شاء عن الخدمة.

- الكشك الإلكتروني داخل بعض أحياء القاهرة مزود بتليفون وكاميرا للتواصل مع مؤدي الخدمة، وتلقي كافة طلبات الأهالي وعرضها على المسؤولين لإيجاد حلول لها وهو مزود بماسح ضوئي، يمكن للمواطن طبع المستندات ويضغط على زر الإرسال لإرسالها للجهة المطلوبة، وهو في مكانه.

- الشاشة تعمل تاتش داخل المركز التكنولوجي.