جهود مكثفة لانتشال جثة طفل غرق في ترعة بالمحلة.. «كان راجع من الدرس»

تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال جثمان طفل في العقد الأول من عمره، لقي مصرعه غرقا في ترعة بقرية صفط تراب التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أثناء قيامه بالسباحة برفقة عدد من أصدقائه.

إخطار بمصرع طفل غرقا

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل في ترعة القرشية المارة بقرية صفط تراب بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع طفل يدعى «محمود س. ع. ع. ا»، 10 سنوات، ومقيد بالصف الرابع الابتدائي، غرقا في ترعة القرشية، ومقيم بقرية صفط تراب بدائرة مركز المحلة الكبرى.

كان راجع من الدرس

وكشفت التحريات التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى، بعد سماع أقوال شهود العيان، أن الطفل لقي مصرعه غرقا، بعد عودته من أحد الدروس برفقة أصدقائه، وقاموا بالنزول إلى الترعة المارة بالقرية بغرض الاستحمام، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة من أجل مباشرة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة ومعرفة وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.