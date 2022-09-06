فتح باب التقدم لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة بجامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، عن فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة الحديثة والشهادات المعادلة للالتحاق ببرامجها، موضحة أن الحد الأدنى للالتحاق ببرنامج العمارة والتصميم البيئي لطلاب الشعبة العلمية «علمى رياضة» هو 68% بكلية الهندسة في كلية الفنون والفنون التطبيقية، وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية «علمي وأدبي» الحد الأدنى 55% وبرنامج التصميم الداخلي البيئي لطلاب الشعبة العلمية 55%.

الحدود الدنيا للكليات

كما أعلنت الحد الأدنى للقبول بكلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال في برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي بجامعة حلوان الأهلية «علمي وأدبي» هو 55%.

التقديم يبدأ غداً الأربعاء

وأكدت جامعة حلوان الأهلية في بيان لها، أن التقديم يبدأ غداً الأربعاء 7 سبتمبر الجاري ولمدة أسبوع، على أن يكون القبول بأولوية التقدم بشرط استيفاء الحد الأدنى ويتم التقديم على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك ومن خلالة يمكن للطالب الاستعلام ورفع الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة من الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة

- نسخة مطبوعة من ترتيب الرغبات والمواد التي درسها الطالب وجميع البيانات التي أجرى تسجيلها على شبكة الإنترنت.

- صورة طبق الأصل من شهادة النجاح الأصلية مستوفاه جميع التصديقات والأختام.

- صورة شهادة الميلاد المصرية كمبيوتر.

- صورة المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية للطالب في البلد الحاصل منه على الشهادة «للطلاب الحاصلين على الشهادة المعادلة من خارج مصر».

- شهادة تحركات من الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية «للطلاب الحاصلين على الشهادة المعادلة من خارج مصر».

- على الطالب المتقدم للتقديم المباشر.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وجه وظهر.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.