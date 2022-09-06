الملكة إليزابيث تقبل استقالة جونسون من رئاسة وزراء بريطانيا

أعلن قصر باكنجهام، أنّ إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا، قبلت استقالة بوريس جونسون من رئاسة وزراء بريطانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

جونسون يلقي خطاب الوداع

وألقى رئيس الوزراء البريطاني، المنتهية ولايته بوريس جونسون، خطاب الوداع، اليوم، في داونينج ستريت، بعد انتهاء مهامه كرئيس للحكومة وإعلان فوز ليز تراس برئاسة الحكومة البريطانية.

وقال جونسون في خطابه، إنّ إنجازات حكومته لا يمكن نكرانها، وأبرزها ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "بريكست"، وفيروس كورونا والحرب الدائرة في أوكرانيا.

الأزمة الاقتصادية

وأكد رئيس الوزراء البريطاني المستقيل: «واجهنا الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها الرئيس الروسي، بشجاعة، وسأقدم للحكومة المقبلة كل الدعم اللازم، وسندعم ليز تراس وفريقها وبرنامجها».