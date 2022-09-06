تجنبا للغرامة المالية.. خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه وكيفية سدادها

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه، والتي تُمكن المواطن من متابعة الاستهلاك ومعرفة القيمة دون جهد يبذله المواطن في الذهاب للشركة التابع العقار السكني محل الإقامة.

وأوضحت الشركة إجراءات وخطوات الاستعلام عن فاتورة المياه حتى لا يتعرض المواطن لغرامات مالية وعقوبات مختلفة كالقطع على سبيل المثال على المتخلفين عن دفع الفواتير .

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه

وأشارت الشركة إلى أن خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه يتم من خلال الموقع الرسمي لـ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتأتي الخطوات على هذا النحو:

- الأمر الأول يتطلب للاستعلام عن فاتورة المياه فتح الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ثم يتم الضغط على أيقونة على شكل آلة حاسبة باسم «احسب فاتورتك»، وعلى الفور ستظهر الصفحة المخصصة للاستعلام عن فواتير المياه.

- الأمر الثاني في عملية الاستعلام عن فاتورة المياه هي ضرورة إدخال البيانات المطلوبة منها نوع النشاط، سواء منزلي أو خدمي أو حكومي أو تجاري أو سياحي أو صناعي، كما يجب وضع القراءة الحالية لعداد المياه بشكل دقيق دون أي أخطاء حتى يمكن للمستخدم معرفة الاستهلاك بشكل صحيح، ثم يقوم المواطن بكتابة القراءة السابقة لعداد المياه والتي تخص الشهر الماضي، فضلا عن كتابة عدد وحدات العقار، أو عدد الشقق المشتركين في عداد المياه، وتوضيح حالة الصرف الصحي سواء مخدوم أم غير مخدوم.

كيفية سداد فاتورة المياه من المنزل

وكشفت الشركة عن أحقية المواطن في سداد فاتورة استهلاك المياه من الهاتف المحمول أو الكمبيوتر الشخصي دون الحاجة للذهاب للمصالح الحكومية أو شركات الدفع الإلكتروني، إذ يمكن ذلك من تطبيق الشركة القابضة على الهاتف المحمول «125-HCWW» والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد وIOS.

وأضافت القابضة لمياه الشرب أن هناك طريقة أخرى للسداد وتتم عبر تطبيق الهاتف المحمول 125، بعد إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة، وأخيرا يمكن السداد من خلال ماكينات فوري عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة القابضة، وبعدها ادخل على مرافق عامة من خلال موقع فوري واختَر شركة المياه التابع لها، ثم قم بإدخال رقم المشترك، لتظهر لك بيانات العميل والمبلغ المستحق، وانقر على دفع فقط.