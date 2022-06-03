اعرف طرق الاستعلام عن فاتورة المياه والدفع.. منها ماكينات فوري

توقيع الغرامات المالية والعقوبات المختلفة كالقطع على سبيل المثال على المتخلفين عن دفع فواتير المياه، دفع الكثير من المستهلكين خلال الدقائق القليلة الماضية للبحث عن كيفية وطرق الاستعلام عن فاتورة المياه عبر المحرك العالمي «جوجل» .

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد خطوات وكيفية الاستعلام عن فاتورة المياه في التقرير التالي:

الاستعلام عن فاتورة المياه

حدوث بعض الأخطاء في الفواتير يدفع الكثير لـ الاستعلام عن فاتورة المياه لمعرفة قيمتها شكل دقيق وواضح من خلال الموقع الرسمي لـ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتأتي الخطوات على هذا النحو:

- فتح الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كخطوة أولى، ثم يتم الضغط على أيقونة على شكل آلة حاسبة باسم «احسب فاتورتك».

- في الخطوة الثانية ستظهر الصفحة المخصصة للاستعلام عن فواتير المياه وإدخال البيانات المطلوبة منها نوع النشاط، سواء منزلي أو خدمي أو حكومي أو تجاري أو سياحي أو صناعي، كما يجب وضع القراءة الحالية لعداد المياه بشكل دقيق دون أي أخطاء حتى يمكن للمستخدم معرفة الاستهلاك بشكل صحيح.

- في الخطوة الثالثة يكتب المستخدم القراءة السابقة لعداد المياه والتي تخص الشهر الماضي، فضلا عن كتابة عدد وحدات العقار، أو عدد الشقق المشتركين في عداد المياه، وتوضيح حالة الصرف الصحي سواء مخدوم أم غير مخدوم.

طرق سداد فاتورة المياه أونلاين

ويستطيع المستهلك دفع وسداد الفواتير المتعلقة باستهلاك المياه من خلال عدة طرق، أبرزها:

- خلال تطبيق الشركة القابضة على الهاتف المحمول «125-HCWW» والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد وIOS.

- عبر تطبيق الهاتف المحمول 125، بعد إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة.

- من خلال السداد عن طريق ماكينات فوري عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة القابضة، وبعدها ادخل على مرافق عامة من خلال موقع فوري https:fawry.com، واختَر شركة المياه التابع لها، ثم قم بإدخال رقم المشترك، لتظهر لك بيانات العميل والمبلغ المستحق، وانقر على دفع.