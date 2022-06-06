طرق الاستعلام عن فاتورة المياه في الدقهلية.. منها الموقع الإلكتروني

فاتورة المياه في الدقهلية إحدى الالتزامات الشهرية التي يجب على المواطنين سدادها، وتختلف طريقة تحصيلها، سواء من خلال فروع شركة المياه والصرف الصحي بالمراكز والمدن، أو من خلال مندوبي التحصيل بالمحافظة خاصة بالقرى التابعة.

كما تم توفير الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونيا من خلال مواقع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، مثل الدقهلية وسوهاج والإسكندرية، وكذلك من خلال التليفون.

الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة المياه في الدقهلية

وأتاحت محافظة الدقهلية خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه في الدقهلية إلكترونيا، من خلال موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، للتسهيل على المواطنين وعدم ذهابهم لمبنى الشركة للاستعلام.

إنشاء حساب على موقع شركة مياه الدقهلية

ويتم الاستعلام عن فاتورة المياه في الدقهلية من خلال الدخول على رابط موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية من هنا، وتسجيل حساب على الموقع باسم المستهلك صاحب العقار الذي تصدر فاتورة المياه باسمه، وتحديد نوع الحساب، سواء كان أفراد أو شركات أو تجاري، ثم يتم تعيين رقم سري للحساب، ويمكن من خلال الحساب متابعة الاستهلاك الشهري للمستخدم، ومعرفة السعر وكمية المياه المستهلكة.

الاستعلام عن فاتورة المياه من موقع الشركة

ويمكن أيضًا الاستعلام من خلال رابط الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هنا باسم صاحب العقار، مع ضرورة كتابة العنوان تفصيليا، وكذلك آخر محاسبة من الشركة وكمية المياه المستخدمة.

ويمكن سداد فاتورة المياه بمحافظة الدقهلية من خلال مراكز التحصيل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، أو من خلال مندوبي التحصيل.

وتحتوي فاتورة المياه على اسم المستهلك، ورقم العقار، وعنوانه، وكمية المياه التي تم استهلاكها، والمبلغ المراد سداده ونوع الاشتراك.