كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه 2022.. الرابط والخطوات

يرغب العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية في الاستعلام عن فاتورة المياه 2022 وحساب قيمتها بشكل دقيق خوفاً من الأخطاء التي تحدث في الفواتير وحساباتها، لذا تستعرض «الوطن» أسهل طريقة يمكن للمواطنين من خلالها الاستعلام عن فاتورة المياه 2022 عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه 2022

1 - يجب في البداية أن يقوم المواطنين بالدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - تظهر الصفحة الرسمية لموقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفي الخطوة التالية يجب الضغط على أيقونة على شكل آلة حاسبة باسم «احسب فاتورتك».

3 - فور الضغط عليها سوف تظهر الصفحة المخصصة للاستعلام عن فواتير المياه، وبها العديد من الخانات التي يجب على المستخدم كتابة كافة البيانات المطلوبة داخلها.

4 - من أهم البيانات هو تحديد نوع النشاط، سواء منزلي أو خدمي أو حكومي أو تجاري أو سياحي أو صناعي.

5 - يجب وضع القراءة الحالية لعداد المياه بشكل دقيق دون أي أخطاء حتى يمكن للمستخدم معرفة الاستهلاك بشكل صحيح.

6 - وبعد كتابتها، يقوم أيضاً المستخدم بكتابة القراء السابقة لعداد المياه والتي تخص الشهر الماضي.

7 - كتابة عدد وحدات العقار، أو عدد الشقق المشتركين في عداد المياه.

8 - توضيح حالة الصرف الصحي سواء مخدوم أم غير مخدوم.

نموذج فاتورة المياه

9 - فور الانتهاء من كتابة كافة البيانات السابقة، سوف يظهر على الفور بشكل تلقائي نموذج لفاتورة المياه، متضمنة الآتي:

كمية المياه المستهلكة - استهلاك الوحدة - تحديد الشريحة - سعر المتر - قيمة استهلاك المياه - الصرف الصحي - خدمات الجهاز التنظيمي - وفي النهاية يظهر «إجمالي الاستهلاك».