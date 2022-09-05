«التنمية الحضارية»: تريليون جنيه تكلفة تطوير المشروعات على مستوى الجمهورية

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن الصندوق مكلف بتنفيذ أعمال ومشروعات تنمية حضارية على مستوى الجمهورية لا تقل عن تريليون جنيه.

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى: «نستهدف في مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى 500 ألف وحدة، ونعمل الآن في 114 ألف وحدة بتكلفة 120 مليار جنيه».

نسبة التنفيذ في بعض المشروعات بلغت 85%

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضارية أن نسبة التنفيذ في بعض المشروعات بلغت 85%، مشيرًا إلى أنّ الصندوق لديه 36 مشروعا في 13 محافظة، وذلك في الأقاليم والصعيد لتلبية رغبات الأهالي والمواطنين من الفئات كافة.

وأشار إلى أن العرض على رئيس الوزراء شمل القاهرة التاريخية في عدة مناطق، مثل الحاكم وباب زويلة ودرب اللبانة، مضيفا: «بنشتغل في عدة أماكن عشان نرجع القاهرة التاريخية زي زمان، وصعب نقول إمتى هنخلص من المشروع، لأن التأني واجب جدا في التعامل مع الأثر».

3 سنوات على إنهاء الأماكن غير المخططة

وأكد أن إدارة الصندوق ستفكر فيما تفعله في المستقبل بحلول عام 2027، إذ يتبقى للصندوق 3 سنوات على إنهاء الأماكن غير المخططة بواقع 160 ألف فدان في الـ227 مدينة، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير عواصم المدن الكبرى والقاهرة التاريخية: «هنبقى بنقول وماذا بعد، وهنعمل دراسات 3 سنين كاملة عشان نشوف هنعمل إيه بعد 2030، لأن بحلول 2030 تنتهي مهام الصندوق».

وأشار إلى أن المناطق الخطرة ماضٍ وانتهى، مضيفا «الكلمة دي مبقتش موجودة، طموحنا عدى النقطة دي خلاص ونعمل على تطوير المناطق غير المخططة».