ضبط 636 كيلو جرام أغذية فاسدة وتحرير 132 في 3 مدن بجنوب سيناء

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، حملات مكبرة، في مدن خليج العقبة، في إطار الاستعدادات لقمة المناخ المقررعقدها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، شنت حملات تفتيشة مفاجئة استهدفت المحال التجارية والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

التفتيش على 52 منشأة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية بالاشتراك مع مراقبي ومفتشي الأغذية بمدن دهب ونويبع وطابا، شنوا حملة مكبرة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بتلك المدن.

وتابع «رخا»، مرت الحملة على 52 منشأة متنوعة، تنفيذًا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بضرورة استمرار حملات المرور على جميع مدن المحافظة، تزامنًا مع استعدادتها لاستقبال قمة المناخ، وضمان تقديم أغذية ومشروبات صالحة لجميع قاطني المحافظة، والقادمين إليها خلال الاجازات الصيفية.

تحرير 132 محضرًا

وكشف «رخا» أن حملات التفتيش على مدن دهب ونويبع وطابا، أسفرت عن تحرير 132 محضرًا متنوعًا، منهم 64 محضراً بمدينة دهب، و68 محضراً بمدينة نويبع وطابا، أغلبها محاضر نظافة، وعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، لافتًا إلى إعدام 636 كجم و 120 لتر لأغذية ومشروبات فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما تحرر محضرين ضبط بمدينة دهب بإجمالي وزن 30 كجم و25 لترh لأغذية منتهية الصلاحية وبها تغير بالخواص.