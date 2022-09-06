نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين 2022.. الرابط والخطوات وموعد الإعلان

يزداد البحث كثيرا خلال الساعات الماضية عن نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين 2022، خاصة من قبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 والمتقدمين لمدارس (stem) للعام الدراسي المقبل 2022 /2023، والذين ينتظرون بفارغ الصبر نتيجة قبولهم في تلك المدارس.

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن» كل ما يتعلق بشأن نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين 2022، وفقا لما ذكره مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين 2022

وأكد المصدر إعلان نتيجة امتحان المقبولين بمدارس المتفوقين 2022 خلال الأسبوع الجاري على الموقع الرسمي للوزارة، وعلى من يرغب من الطلاب الذين أدوا اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «stem» معرفة النتيجة، عليه متابعة الموقع الرسمي للوزارة.

وبعد معرفة نتيجة القبول يتم بطباعة إشعار نتيجة القبول للتقدم بها لإدارة المدرسة المقبول لاستلام خطاب معتمد لسحب ملفه من مدرسته الثانوية، واستكمال باقي إجراءات الالتحاق، كما يكون أمام الطالب فرصة أسبوعين بعد إعلان النتيجة لدفع المصروفات الدراسية، بحسب المصدر.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول في مدارس المتفوقين

يمكن للطلاب المتقدمين معرفة نتائج قبولهم في اختبارات مدارس STEM للمتفوقين من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهم، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- في البداية يجب الدخول عبر موقع مدارس المتفوقين STEM.

- بعدها يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن اختبارات الالتحاق بالمدارس.

- يجب كتابة المجموع الحاصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية.

- بعدها يتم تدوين كل البيانات الخاصة بالطالب المتقدم.

- إدخال الرقم القومي للطالب.

- تحديد التخصص الراغب في دراسته.

- الضغط على كلمة «استعلام».

- ظهور موقف الطالب من القبول أو الرفض.