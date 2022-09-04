موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين للعام الدراسي الجديد

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين من أكثر التساؤلات التي يدور بشأنها بحث على مؤشر «جوجل»، خاصة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 والمتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem) للعام الدراسي المقبل 2022 /2023.

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين.. الأسبوع الجاري

وتواصلت «الوطن» مع مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكد أنه سيتم إعلان نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين للعام الدراسي 2022 /2023 خلال الأسبوع الجاري على الموقع الرسمي للوزارة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطلاب الذين أدوا اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «stem» عليهم متابعة الموقع الرسمي للوزارة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، بطباعة إشعار نتيجة القبول للتقدم بها لإدارة المدرسة المقبول لاستلام خطاب معتمد لسحب ملفه من مدرسته الثانوية واستكمال باقي إجراءات الالتحاق.

وأشارت وزارة التعليم، إعطاء الطالب فرصة أسبوعين بعد إعلان النتيجة لدفع المصروفات الدراسية، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب إلى مدرسة أخرى.

مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

- تتحمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المصروفات الدراسية والنفقات الفعلية للطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين من المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، على أن يلتزموا بدفع قيمة المصروفات الدراسية فقط.

- طلاب المدارس الخاصة عربي والخاصة للغات، يسددون نفس المصروفات الدراسية التي دفعوها في مدارسهم الخاصة في آخر سنة دراسية بالمرحلة الإعدادية، بحيث يتم سدادها خلال الثلاث سنوات.

- بالنسبة لطلاب المدارس الدولية، يتحمل الطالب قيمة النفقات الفعلية وقيمتها 30 ألف جنيه مصري فقط للعام الدراسي.

- يسدد مبلغ ثلاثة آلاف جنية مصري قيمة التأمين على جهاز «لاب توب» الذي يتسلمه الطالب.