«شهود على نهاية عصر».. أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة

صدرت الطبعة العربية من كتاب «غانم ومحفوظ وجبير وصنع الله والغيطاني.. شهود على نهاية عصر: تحول المجتمع المصري بعد عام 1970»، عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، من تأليف شتيفان جوت وترجمة أيمن أشرف وتصدير عبده جبير.

كتاب «غانم ومحفوظ وجبير وصنع الله والغيطاني شهود على نهاية عصر»

الكتاب يتناول بالبحث ظاهرة اجتماعية أدبية تشكلت بداياتها الاجتماعية في سبعينيات القرن الماضي وتبلورت أدبيًا في ثمانينيات نفس القرن تقريبا.

وتطرح مقدمة الكتاب سؤالاً حول سر ترجمة الكتاب بعد مرور أربعين عامًا على الحدث و25 عامًا على صدور الكتاب نفسه، ويجيب المترجم على هذا التساؤل في مقدمة الكتاب، مشيرًا إلى إن زاوية النظر إلى ظواهر «التحول –التغيير- الانكسار»، في أنماط سلوك شرائح واسعة من المصريين وطريقة معالجة هذه النظرة في إطار نماذج مختارة من أعمال أدبية تؤكد أن دوافعه تعود إلى نهايات عهد عبد الناصر، ما يجعل الكتاب أو الدراسة نموذجية بمعنى الكلمة.

أجزاء الكتاب

ويتكون الكتاب من 515 صفحة، و5 أجزاء، أبرزها الجزء الأول بعنوان الانفتاح الأسباب والإجراءات والنتائج، ونجيب محفوظ: «أهل القمة والحب فوق هضبة الهرم»، ومرفقات تتضمن سير ذاتية مختصرة لجميع الأدباء الذي تناولهم الكتاب بالبحث والدراسة».

المؤلف شتيفان جوت، حاصل على الدكتوراه في جامعة بون 1992، ويعمل منذ عام 2007 في التدريس والبحث بقسم الدراسات الشرقية بجامعة أوسلو بالنرويج.

المترجم أيمن أشرف

ومترجم الكتاب أيمن أشرف، كاتب وصحفي مترجم، يرأس تحرير مجلة مصر اليوم الناطقة بالألمانية، وصدر له العديد من الأعمال المترجمة عن الألمانية بينها: «الإسلام العدو- بين الحقيقة والوهم»، «هيكل.. كاهن يبحث عن فرعون»، و«الطريق إلى مكة: رحلة من الحيرة إلى الإيمان».