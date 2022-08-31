‎«الأرض والتطور البشري» يتصدر مبيعات القومي للترجمة في أغسطس 2022

‎تصدر كتاب «الأرض والتطور البشري» بجزئيه، للمؤلف لوسيان فيفر، والذي ترجمة محمد السيد غلاب، قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال شهر أغسطس 2022، في المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي.

قائمة الكتب الأكثر مبيعا

‎جاء ترتيب قائمة الكتب الأكثر مبيعا بالمركز القومي للترجمة، كالتالي: «كيف خسرت إسرائيل» من تأليف ريتشارد بن كرامر وترجمة ناصر عفيفي، و«العقل واللغة والمجتمع» تأليف جون سيرل وترجمة صلاح إسماعيل، و«مكتبة الإسكندرية: فك طلاسم اللغز» تأليف بابلو دي جيفنوا وترجمة علي المنوفي، و«الأرض الحمراء» تأليف ستيفين سايد بوثان ومارتن هنس، وهيندرايكي نوينز وترجمة عاطف معتمد وريهام أبو دنيا ومحمد رزق وعزت زيان.

وتلاها في القائمة: «تاريخ روسيا من القبيلة إلى الأمة» تأليف ليف جوميليوف وترجمة عاطف معتمد وسعد خلف ووائل فهيم، و«الإنثربولوجيا في مصر 1900-1967» تأليف نيكولاس مس هوبكنز وترجمة فريال جبوري غزول، وأخيرًا «هِردوت يتحدث عن مصر» ترجمة محمد صقر خفاجة.

وكان المركز القومي للترجمة، قد نظم مؤخرا، حفل توقيع كتاب «الأرض الحمراء.. جغرافيا الاَثار في صحراء مصر الشرقية»، الذي صدر عن المركز وبحضور مترجميه، من بينهم المترجم الدكتور عاطف معتمد، حيث تصدر الكتاب المشار إليه مبيعات المركز في يوليو الماضي.

ومن ضمن الاحتفال بكتاب «الأرض الحمراء»، قدم المركز خصم 40% يوم حفل التوقيع على جميع كتب المترجم عاطف معتمد، المتوفرة في منفذ البيع.

القومي للترجمة يطلق مبادرة «إفريقيا تحكي»

يذكر أن المركز القومي، أطلق مؤخرا مبادرة «إفريقيا تحكي»، التي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي والقومي بكل روافد الثقافة الإفريقية، من آداب وفنون وعلوم متنوعة، بهدف إطلاق أول نشرة إلكترونية مختصة بالشأن الإفريقي، والمعنية بالتركيز على الإنتاج الأدبي الإفريقي، سواء التراثي أو المعاصر.