«إسكان الشيوخ»: جدول زمني للانتهاء من المشروعات السكنية خلال عامين ​

قال النائب فايز أبو حرب وكيل لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إنّ هناك جدولًا زمنيًا لا يتجاوز العامين للانتهاء من كافة المشروعات السكنية، أقرته التنمية الحضارية بالتعاون بين مجلس الوزراء والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

سرعة الانتهاء من المشروعات

وأضاف أبو حرب في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر كل يوم» على فضائية «مصر الزراعية»، أن الوقت الراهن يتسم بسرعة الانتهاء من المشروعات التي تتم بكافة أنحاء الجمهورية بخلاف الماضي، لافتًا إلى جهود الدولة في مشروع تطوير منطقة الفسطاط التاريخية، بما تتضمنه من منطقة أثرية ومنطقة أسواق وحدائق تاريخية.

الدولة وصلت إلى مرحلة متقدمة في ملف الإسكان

وأكد وكيل لجنة الاسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ أن الدولة وصلت إلى مرحلة متقدمة في ملف الإسكان بالكامل، مؤكدًا أن التطوير يشهد كافة المحافظات ولم يقتصر فقط على العاصمة أو المناطق العشوائية.

مدن جديدة توفر السكن المتوسط وسكن لمحدودي الدخل

ونوه «أبو حرب»، إلى جهود الدولة في إنشاء المدن الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الإسماعيلية الجديدة ودمياط الجديدة وغيرها، مشيرًا إلى أن الإنجازات غير مسبوقة في توفير سكن متوسط وسكن لمحدودي الدخل.