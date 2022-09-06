موعد وأماكن اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية.. اعرفها

ارتفعت معدلات البحث عن موعد وأماكن اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية، للتسجيل في أداء اختبارات القدرات التي تتطلبها بعض الكليات من طلاب الشهادات الفنية المُتقدمة «الصناعية»، وكذا دبلوم المعاهد الفنية «الصناعية - التمريض»، حيث يشترط اجتياز هذه الاختبارات للالتحاق بالكلية.

موعد وأماكن اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد وأماكن اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022، حيث بدأ تسجيل الطلاب يوم الاثنين بالأمس الموافق 5 سبتمبر، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر، بينما تنعقد في بعض الكليات من اليوم الموافق 6 سبتمبر، وحتى يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر الجاري.

كما كشفت وزارة التعليم العالي، عن أماكن اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022، من خلال انعقادها داخل هذه الكليات وهي: «كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان – بنها – بني سويف – دمياط»، وكليات الفنون الجميلة «عمارة – فنون»، بالإضافة إلى كليات التمريض الموجودة في معظم محافظات الجمهورية.

شروط التقدم لاختبارات الدبلومات الفنية 2022

- سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات وبأسبقية المجموع الكلي.

- يسمح لجميع طلاب المدارس المُتقدمة والمعاهد الفنية التقدم لأداء الاختبارات ولكن بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي.

- كما يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2022.

- ويشترط حصول الطالب على المؤهل المطلوب للدخول في هذه التخصصات.