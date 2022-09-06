«السياحة»: إلزام الفنادق بالسماح للسيدات بنزول حمام السباحة بـ«البوركيني»

أكد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، أنّ جميع المنشآت الفندقية الحاصلة على ترخيص من الوزارة، عليها السماح للسيدات بارتداء المايوه «البوركيني» عند نزول البحر أو حمامات السباحة، أثناء فترة إقامتهن بالفنادق، طالما أنّ خامته من نفس خامة المايوه العادي.

تخصيص حمام سباحة واحد لمرتديات البوركيني بالفنادق

وقال «عامر» خلال الخطاب، الذي أرسله إلى لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه في حال وجود أكثر من حمام سباحة بالفندق، يُرجى تخصيص حمام واحد على الأقل للسيدات، والسماح لهن بارتداء المايوه البوركيني، طالما كان مطابقًا للاشتراطات السابقة الخاصة بالخامة المصنوع منها.

من جهته، شدد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال المنشور الدوري رقم 158، الذي تم تعميمه، اليوم الثلاثاء، على كافة فنادق الجمهورية على ضرورة التزام كافة الفنادق بتلك التعليمات، والسماح للسيدات اللاتي يرتدين المايوه البوركيني بنزول حمام السباحة الموجود بالفندق، طالما أن الخامة المصنوع منها هي ذاتها خامة المايوه العادي.

وفي نفس السياق، كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، أنّه لا يوجد أي مانع من نزول السيدات لحمام السباحة بالمايوه البوركيني، طالما أنّه مصنوع من خامات لا تتفاعل مع مياه حمام السباحة، كي لا يتسبب بأضرار صحية لمرتادي الحمام، أو يؤثر على لون المياه وخصائصها، موضحًا أنّ نزول شاطئ البحر الموجود بالفندق بمايوه بوركيني أو بأي لباس بحر آخر مسموحًا به .

الخط الساخن لوزارة السياحة لتلقي الشكاوى

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّه في حال منع منشأة من المنشآت الفندقية لأحدى النزيلات من نزول حمام السباحة بالمايوه البوركيني «الشرعي»، المستوفي للاشتراطات السابقة، بخصوص الخامة المصنوع منها فعليها، الاتصال على الفور بالخط الساخن لوزارة السياحة رقم 19654 وتقديم شكوى، موضحًا أنّ الفنادق التي تمنع السيدات من نزول حمام السباحة بالمايوة البوركيني سيوقع جزاءات عليها وفقَا للقانون.