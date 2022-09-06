وزير الشباب: خطة اقتصادية متكاملة لتحقيق اتحاد الكشافة الاكتفاء الذاتي

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع قادة الكشافة المصرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة وبحث مشكلات ومعوقات الحركة الكشفية في مصر، وبحث سبل الارتقاء بها، بحضور المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

شهد الاجتماع، أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لـ مراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور مصطفى مجدي معاون الوزير، محمد عباس رشوان رئيس مجلس إدارة اتحاد الكشافة والمرشدات، تامر مرسي نائب رئيس الاتحاد، حاتم علي ماهر رئيس الكشافة البحرية، محمد دويدار نائب رئيس الجمعية، محمد مصطفى عضو مجلس الإدارة، الدكتور طارق عبد الموجود مدير الإدارة العامة للهيئات الشبابية، محمد الصفتي مدير عام المكتب الفني، بالإضافة إلى ممثلين من جمعية فتيان الكشافة، والمرشدات المركزية.

مناقشة العقبات التي تواجه العمل الكشفي

تطرق اللقاء، لمناقشة العقبات التي تواجه العمل الكشفي وكذلك المقترحات والتوصيات للنهوض به وقدرته على تحقيق أهدافه، ووضع خطة اقتصادية متكاملة من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي، ومناقشة أوضاع اللائحة الخاصة بالاتحاد العام للكشافة المرشدات، والاستعدادات لاستضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين ومنتدى الشباب الكشفي العالمي الخامس عشر 2024.

أكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تقدم كل الدعم للحركة الكشفية في مصر، لما تلعبه من دورًا بارزًا داخل المجتمع، كما أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتفعيل الحركة الكشفية داخل المجتمع المصري، وخاصةً أن القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تعطي الشباب اهتمامًا كبيرًا وتراهن عليه لقيادة مصر المستقبل.

تعظيم العائد المجتمعي لدور الكشافة المصرية

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرات ومشروعات تهدف لزيادة أعداد النشء والشباب في الحركة الكشفية المصرية، وإعداد الإطار الوطني لمناهج الكشافة والجوالة، وتنسيق الجهود والأنشطة الكشفية لتعظيم العائد المجتمعي لدور الكشافة المصرية داخل مصر وخارجها.

فيما وجه المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، الشكر والتقدير والامتنان لـ وزير الشباب والرياضة؛ لاهتمامه الدائم ودعمه اللامحدود من أجل تطوير الحركة الكشفية المصرية والجوالة، كنا توجه بالشكر لقادة الكشافة المصرية.