الزراعة: جميع أصناف المحاصيل متاحة في مصر رغم الأزمات العالمية

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة حريصة على تطوير قطاع الزراعة بشكل كبير من خلال مشروعات زيادة المساحة المنتجة، وتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة، مثل مشروع الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع توشكى 1.1 مليون فدان، وتنمية سيناء بأكثر من 500 ألف فدان، وكل هذه المشروعات المتنوعة هدفها زيادة المساحة الزراعية المنتجة بمصر من أجل تأمين الأمن الغذائي للمواطن المصري.

5 ملايين فدان جديدة.. إنتاج نباتي ومشروعات مكملة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عبدالباقي بالفقرة المفتوحة على شاشة «dmc»، أن مصر لديها مساحات أراضي قديمة كانت تزرعها، بالإضافة لزيادة الدولة لهذه المساحات وتجاوزنا 5 ملايين فدان جديدة إنتاج نباتي ومشروعات مكملة وإنتاج حيواني وداجني وسمكي، من أجل زيادة المساحات المنتجة، مشيرا إلى أن الدولة اهتمت بزيادة كفاءة المساحة المنتجة بمصر وزيادة القوة الإنتاجية للدولة.

لم نشهد أي نقص لأي سلعة بالرغم من الأزمات العالمية

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الدولة نفذت بعض المشروعات مثل مشروع تطوير الري الحقلي ومشروع استنباط تقاوي الخضر والفاكهة محليا ومشروعات استنباط أصناف جديدة لزيادة حجم الإنتاج للمحاصيل الزراعية، مؤكدا إتاحة المنتجات دون نقص لأي سلعة بالرغم من الأزمات العالمية وهو أمر هام جدا، بجانب أن زيادة حجم إنتاج نتيجة استنباط أصنافًا جديدة يخفض الأسعار بنسبة كبيرة، ويلبي احتياجات المواطن بشكل كبير.