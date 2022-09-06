«الزراعة»: السعة التخزينية للصوامع الجديدة 5 أضعاف القديمة

أكد الدكتور محمد على فهيم مستشار وزير الزراعة، اهتمام الدولة بالمحاصيل الاستراتيجية كحزمة واحدة من الزراعة حتى التخزين، لافتًا إلى وجود سعة تخزينية عالية وفرتها الصوامع لتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح، كاشفًا عن أن الصوامع لديها القدرة على استيعاب أي إنتاج موجود.

السعة التخزينية للقمح بالصوامع الجديدة 5 أضعاف

وأضاف فهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا هاني ببرنامج «نهار جديد» على فضائية مصر الزراعية، أن عام 2014 كانت الدولة تخزن مليون طن من القمح، أما الآن فإن السعة التخزينية تتجاوز 5 ملايين طن، لافتًا إلى أن السحب مستمر من المخزون للمخازن والمطاحن، كاشفًا عن كونه رقم ضخم وهو 5 أضعاف ما كان موجود في عام 2014.

الاستراتيجية المصرية الحالية هي تأمين المستقبل بكافة المجالات

وكشف مستشار وزير الزراعة عن صوامع جديدة يتم إنشائها، متابعًا: «الصوامع الجديدة هي تأمين لمستقبل البلد، رغم كونه مبنى»، لافتًا إلى أن الاستراتيجية المصرية الحالية هي تأمين المستقبل من كافة النواحي، سواء الزراعة أو الأمن الغذائي، إضافة لكل المجالات الأخرى.

محطات مياه جديدة بمصر هي الأضخم بالعالم

ولفت «فهيم» إلى محطات المياه التي تنفذها الدولة، واصفًا المحطات بأنها الأضخم في العالم، مشيرًا إلى أن المزارع الآن لديه الوعي الكامل بأن أي حرب في أقاصي الأرض تؤثر على مصر ودول أخرى بعيدة عنها جغرافيًا، لافتًا إلى المشكلات التي أصابت الدول القوية والمتقدمة جراء هذه الحرب.