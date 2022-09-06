«الزراعة» تنصح باستخدام التقاوي المعتمدة للقمح واتباع نظام «المصاطب»

وجّه الدكتور محمد على فهيم مستشار وزير الزراعة، المزارعين بضرورة التخلي عن مفهوم ومنهج الزراعة بتقاوي «كسر البيت»، مشيرًا إلى فوائد الزراعة بالتقاوي المعتمدة التي تتسم بالقوة وتعطي إنتاجية عالية.

أماكن الحصول على التقاوي المعتمدة

وأضاف «فهيم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا هاني ببرنامج «نهار جديد» على فضائية مصر الزراعية، أن التقاوي المعتمدة متوفرة بالإدارات الزراعية ومنافذ بيع التقاوي بالمحافظات والجمعيات، واصفًا لجوء المزارعين للتقاوي المعتمدة بأنها «زيادة مجانية للإنتاج».

أهمية زراعة القمح على مصاطب «توفير في المياه والأسمدة»

وأوضح مستشار وزير الزراعة أن التقاوي المعتمدة هي جيل متقدم ذات إنتاجية عالية، موجهًا المزارعين إلى أهمية زراعة القمح على مصاطب، كاشفًا عن أهمية الزراعة على مصاطب مقارنة بطرق الزراعة الأخرى، مشيرا إلى أن تلك الطريقة توفر الأسمدة والمياه وتقلل من تكلفة الري، فضلا عن توفير تكلفة إزالة الحشائش.

إشادة بجهود الدولة الاستباقية للحفاظ على الأمن الغذائي

وأشاد بجهود الدولة الاستباقية القوية، للحفاظ على الأمن الغذائي الذي يعد أحد أهم أركان الأمن القومي، متابعًا: «تلك الإجراءات يجب أن يرحب بها المواطنون، والدولة تعمل على إحاطة المزارع بكافة الإجراءات التي يجري اتخاذها»، مشيرًا إلى أهمية أن تسود الروح الإيجابية في المجتمع.