سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 7-9-2022 في مصر

يبحث الكثيرون بشكل يومي عن سعر كرتونة وطبق البيض، نظرا لأهميته في كل بيت،حيث يستخدم في صنع الحلوى وإعداد الأطعمة المختلفة، فيما لا يستغنى عنه البعض في وجباتهم اليومية خاصة لمتابعي الحمية الغذائية لفقدان الوزن أو من يريدون بناء أجسامهم بالحصول على بروتين بسعر رخيص.

وعن سعر البيض، قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه من أهم السلع التي يهتم المواطنون بمتابعة سعره.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، سعر كرتونة البيض البلدي والأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر الحالي وفق رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها للقراء بشكل مستمر، وجاء على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض

تراوح سعر كرتونة البيض البلدي في الأسواق اليوم بين 70 حتى 75 جنيهًا حيث كما سجل سعرها في المزارع نحو 65 جنيها.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم هو 65 جنيهًا، بينما سجل سعر الكرتونة في المزارع 55 جنيها.

أما سعر كرتونة البيض الأحمر سجل بين 55 و58 جنيها في المزارع لتصل للمستهلك بسعر يصل لـ66 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات

وسجل سعر البيضة الواحدة الأحمر أو الأبيض بين 2.15 جنيه و2.50 جنيه في الأسواق.

يذكر أن الفراخ البلدي وصلت لسعر بين 50 و 58 جنيها للكيلو الواحد، كما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 35 جنيها و37 جنيها ووصل سعر كيلو البانيه 88 جنيها.