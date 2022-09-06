سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 6-9-2022 في مصر

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن البيض من أهم السلع التي يهتم المواطنون بمتابعة سعره بشكل دوري لأهميته في كل بيت مصري فهو لا غني عنه نظرا للفوائد العديدة التي يقدمها للجسم.

وتقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها للقراء بشكل مستمر سعر كرتونة البيض البلدي والأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر الحالي وفق رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض

سجل سعر كرتونة البيض البلدي في الأسواق بين 70 حتى 75 جنيهًا حيث سجل سعرها في المزارع 65 جنيها.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، أن سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم هو 65 جنيهًا حيث سجل سعر الكرتونة في المزارع 55 جنيها لتصل للمستهلك في المحلات التجارية بهذا السعر.

أما سعر كرتونة البيض الأحمر سجل بين 55 و58 جنيها في المزارع لتصل للمستهلك بسعر يصل لـ66 جنيهًا وفق رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار البيض في المحلات

وسجل سعر البيضة الواحدة الأحمر أو الأبيض بين 2.15 جنيهًا و2.50 جنيها في الأسواق.

يذكر أن الفراخ البلدي وصلت لسعر بين 50 و 58 جنيها للكيلو الواحد، كما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 35 جنيها و37 جنيها ووصل سعر كيلو البانيه 88 جنيها.