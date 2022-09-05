تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. كليات التربية والمعاهد المتاحة للطلاب

يواصل طلاب الشهادة الثانوية العامة 2022، تسجيل الرغبات بحسب الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، في معامل الحاسب الآلي التي أتاحتها الجامعات المصرية في مقراتها المختلفة بالمحافظات، على موقع التنسيق الإلكتروني، التي تنتهي يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 سبتمبر.

وتسهيلًا على الطلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2022، تقدم «الوطن» خدمة تعريفية بترتيب الرغبات من الكليات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني الذي تعتمده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتسجيل.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. كليات التربية المتاحة بموقع التنسيق الإلكتروني

وتضمنت الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، بحسب الرغبات المتاحة على موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، ما يلي:

كليات التربية

تربية العريش

تربية تعليم ابتدائي جامعة الوادي الجديد

تربية تعليم ابتدائي أسوان

تربية تعليم ابتدائي مطروح

تربية طفولة العريش

تربية طفولة أسوان

تربية طفولة جنوب الوادي بالغردقة

كليات التربية الرياضية

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية رياضية بنات السويس

تربية رياضية بنات العريش

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية رياضية بنات المنيا

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنين السويس

تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنين أسوان

تربية رياضية بنين أسيوط

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنين دمياط

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنين مطروح

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية موسيقية حلوان

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية شعبة تربية فنية السويس

كليات التربية النوعية

تربية نوعية أسوان

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية فنية بورسعيد

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية طنطا

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

كليات السياحة والفنادق

سياحة وفنادق الفيوم

سياحة وفنادق المنصورة

سياحة وفنادق المنيا

سياحة وفنادق بني سويف

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق مدينة السادات

سياحة وفنادق مطروح

سياحه وفنادق الاقصر

المعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

المعاهد الفنية التجارية

الفني التجاري بأسوان

الفني التجاري بأسيوط

الفني التجاري بالروضة

الفني التجاري بالزقازيق

الفني التجاري بالعريش

الفني التجاري بالمحلة الكبرى

الفني التجاري بالمطرية

الفني التجاري بالمنصورة

الفني التجاري ببور سعيد

الفني التجاري بدمياط

الفني التجاري بسوهاج

الفني التجاري بشبرا

الفني التجاري بطنطا

الفني التجاري بقنا

الفني للفنادق بور سعيد

معاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة