هل تسقط أمطار اليوم الأربعاء 7 سبتمبر؟.. الأرصاد الجوية توضح

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حقيقة تعرض بعض المناطق لأمطار خفيفة، بالإضافة لمدى حدوث تراجع في درجات الحرارة مع قرب انتهاء فصل الصيف والانتقال لفصل الربيع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضحت الأرصاد في بيان صادر عنها، أن اليوم الأربعاء 7 سبتمبر من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل لـ30% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وذكرت الهيئة أنه من المتوقع أن تتحسن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بشكل نسبي على أنحاء الجمهورية كافة، مشيرة لظهور سحب منخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأشار الخبراء إلى أن اليوم من المتوقع أن تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، ما يعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 2 لـ3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وأصدرت الهيئة توقعاتها بشأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم 7 سبتمبر على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، إذ تسجل في القاهرة 33 23، العاصمة الإدارية 33 22، 6 أكتوبر 33 22، بنها 32 23، دمنهور 32 24، كفر الشيخ 32 23، المنصورة 33 23، دمياط 31 24، الإسكندرية 30 23، والعلمين الجديدة 30 23.

وأضافت أن درجات الحرارة في العريش 31 24، شرم الشيخ 37 28، الغردقة 35 27، مرسى علم 34 26، الفيوم 33 21، بني سويف 33 21، المنيا 34 22، أسيوط 34 23، سوهاج 35 24، قنا 37 26، أسوان 39 27.