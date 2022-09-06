إطلاق مسابقة «كفر الشيخ تتجمل» والمحافظ يخصص جوائز مالية لعمال النظافة

أطلق اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مسابقة «كفر الشيخ تتجمل» بين مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة؛ للوقوف على أفضل وأجمل قرية بكل مركز من مراكز المحافظة، وأجمل مدينة، وأجمل حي، وأجمل منطقة، لخلق روح المنافسة بين العمال والمسؤولين عن النظافة بالمناطق والأحياء والقرى، والحفاظ على نظافة الأحياء والقرى ورفع القمامة أولاً بأول، وذلك ضمن مبادرة «وطن أخضر».

جوائز مالية شهرية لعمال النظافة

وقرّر المحافظ، منح جوائز ومكافآت مالية شهرية لعمال النظافة والمشرفين، لخلق مناخ تنافسي للنهوض بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك طبقاً لخطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رفع مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن مسابقة «كفر الشيخ تتجمل» جاءت تنفيذاً توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لرفع مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التفاعل الإيجابي مع المواطنين، والتنفيذ الجيد لإزالة المخالفات والتعديات، مع منح الفائزين مكافآت وجوائز مالية مضاعفة.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تحرص على تطوير ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وتجميلها بالمراكز والأحياء لتكون متنفساً للمواطنين بالمجان، ضمن مبادرة «وطن أخضر»، فضلاً عن البدء في رفع كفاءة وتطوير الميادين وإظهار الشكل الجمالي والمرورى لها.

وأكد أنه وجّه برفع مخلفات النظافة والترع على مدار الساعة، والتعامل مع الإشغالات والإنارة ورفع مستوى الخدمات في المديريات الخدمية، بالإضافة إلى تسوية الطرق والتجميل والتشجير، والتفاعل الإيجابي مع المواطنين، مرحباً بالمشاركات المجتمعية التي تعود عليها شباب وأهالي المحافظة.