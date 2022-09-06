الإحصاء: ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بفلسطين لـ38.1 مليون دولار

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم، ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بفلسطين إلى 38.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 25.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020، بنسبة ارتفاع قدرها 48.8%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفلسطينين العاملين في مصر 1.42 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 1.38 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%.

2.6 مليون دولار واردات مصر من فلسطين 2021

وأوضحت بيانات «الإحصاء»، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين مسجلة 284.4 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 164.8 مليون دولار عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 72.6%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من فلسطين 2.6 مليون دولار عام 2021 مقابل 40 ألف دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 6335%.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفلسطين

وأشار بيان الإحصاء، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفلسطين ليصل إلى 287 مليون دولار عام 2021، مقابل 164.8 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 74.1%.

أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى فلسطين 2021

1- محضرات خضر بقيمة 27.5 مليون دولار.

2- شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 20.5 مليون دولار.

3- ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 19 مليون دولار.

4- محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء بقيمة 16 مليون دولار.

5- منتجات مطاحن بقيمة 14.7 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فلسطين 2021

1- منتجات الصيدلة بقيمة 1.8 مليون دولار.

2- ورق بقيمة 277 ألف دولار.

3- آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها بقيمة 227.5 ألف دولار.

4- شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 215.8 ألف دولار.

5- عجائن من خشب بقيمة 11.6 ألف دولار.

1.1 مليون دولار استثمارات فلسطينية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات الفلسطينية في مصر 1.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 3.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020، بنسبة انخفاض قدرها 66.9%، وسجل عدد سكان مصر 103.9 مليون نسمة في 2022، بينما سجل عدد سكان فلسطين 5.3 مليون نسمة عام 2022.